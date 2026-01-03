Giornale di Brescia
Mosca, 'vicepresidente Rodríguez non è in Russia'

MOSCA, 03 GEN - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un commento a al quotidiano Izvestia ha smentito le notizie secondo cui la vicepresidente venezuelana, Delcy Rodríguez, si troverebbe in Russia. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri ha fornito un resoconto di una conversazione telefonica avvenuta oggi tra il ministro russo Sergej Lavrov e il vicepresidente facente funzione della Repubblica bolivariana del Venezuela. "Sergej Lavrov ha espresso ferma solidarietà al popolo venezuelano di fronte all'aggressione armata".

