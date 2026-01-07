Giornale di Brescia
Mosca, 'Usa non impediscano rimpatrio dei russi a bordo della Marinera'

ROMA, 07 GEN - Mosca chiede agli Usa di "non impedire il rapido ritorno" in patria del personale russo a bordo della nave Marinera (ex Bella 1), abbordata oggi dalle forze americane. Lo ha detto il ministero degli Esteri, citato dalle agenzie russe. "In considerazione delle informazioni relative alla presenza di cittadini russi nell'equipaggio, chiediamo alla parte americana di garantire loro un trattamento umano e dignitoso, di rispettare scrupolosamente i loro diritti e interessi e non impedire il loro rapido ritorno in patria", ha affermato la diplomazia russa, secondo l'agenzia Ria Novosti.

Argomenti
ROMA

