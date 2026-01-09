Mosca, 'Trump rilascia due russi dell'equipaggio della Marinera'

ROMA, 09 GEN - Accogliendo le sollecitazioni di Mosca, il presidente americano Donald Trump ha deciso di rilasciare due cittadini russi che fanno parte dell'equipaggio della petroliera Marinera, sequestrata dalle forze Usa nei giorni scorsi nelle acque internazionali dell'Oceano Atlantico. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dall'agenzia Interfax, aggiungendo che la Russia "accoglie con favore" la decisione del capo della Casa Bianca.