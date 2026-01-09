Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'Trump rilascia due russi dell'equipaggio della Marinera'

AA

ROMA, 09 GEN - Accogliendo le sollecitazioni di Mosca, il presidente americano Donald Trump ha deciso di rilasciare due cittadini russi che fanno parte dell'equipaggio della petroliera Marinera, sequestrata dalle forze Usa nei giorni scorsi nelle acque internazionali dell'Oceano Atlantico. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dall'agenzia Interfax, aggiungendo che la Russia "accoglie con favore" la decisione del capo della Casa Bianca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario