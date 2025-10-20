Mosca, tra Lavrov-Rubio discussi passi per summit Budapest

MOSCA, 20 OTT - Il ministero degli Esteri russo sostiene che i capi delle diplomazie di Russia e Usa, Sergey Lavrov e Marco Rubio, abbiano avuto "una discussione costruttiva sui possibili passi concreti da compiere per attuare le intese raggiunte durante la conversazione telefonica del 16 ottobre" tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo riporta la Tass.