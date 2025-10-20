Mosca, tra Lavrov-Rubio discussi passi per summit Budapest
epa12230743 Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R) listens to US Secretary of State Marco Rubio (L) during the 15th East Asia Foreign Ministers’ Meeting at the 58th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers’ Meetings in Kuala Lumpur, Malaysia, 11 July 2025. EPA/FAZRY ISMAIL
MOSCA, 20 OTT - Il ministero degli Esteri russo sostiene che i capi delle diplomazie di Russia e Usa, Sergey Lavrov e Marco Rubio, abbiano avuto "una discussione costruttiva sui possibili passi concreti da compiere per attuare le intese raggiunte durante la conversazione telefonica del 16 ottobre" tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo riporta la Tass.
