Mosca su Mogherini, 'e la Ue fa la predica agli altri'

MOSCA, 02 DIC - L'Ue preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all'agenzia Tass in merito all'inchiesta che ha portato al fermo di Federica Mogherini. Zakharova ha affermato che nell' Ue milioni di euro fluiscono attraverso i "canali della corruzione" verso Kiev, e questo "va avanti da anni ed è sotto gli occhi di tutti".

