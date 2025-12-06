Mosca spende oltre 50 mila euro per un album rap per i soldati

ROMA, 06 DIC - Il primo album del progetto 'Rap Platoon' è stato pubblicato sui servizi di streaming musicale russi. Secondo gli ideatori, è stato "creato per sostenere le forze armate del Distretto Militare del Caucaso Settentrionale". Come riporta Meduza, citando il canale Telegram Ostorozhno, Novosti, l'album sarebbe stato sostenuto dalla Fondazione presidenziale per le iniziative culturali con una sovvenzione di oltre 4,5 milioni di rubli nel 2025 (Oltre 50 mila euro). In totale sono state pubblicate 11 tracce (cinque delle quali sono come singoli prima dell'uscita dell'album). A sei giorni dalla sua uscita su VKontakte, il principale social russo, l'album è stato ascoltato in streaming quasi 7.000 volte (i singoli dell'album hanno raggiunto i 25.000 ascolti in pochi mesi).