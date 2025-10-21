Mosca smentisce il rinvio dell'incontro Rubio-Lavrov
epa12403740 A handout photo made available by the press service of the Russian Ministry of Foreign Affairs shows US Secretary of State Marco Rubio (2-L) and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (2-R) during a bilateral meeting at the UN headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2025 (issued 25 September 2025), on the sidelines of the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA). EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
MOSCA, 21 OTT - Mosca ha smentito che un incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sia stato rinviato, come afferma la Cnn. "Non possiamo rimandare qualcosa che non abbiamo concordato", ha affermato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass, ricordando che lui stesso ieri aveva detto che non c'era ancora alcun accordo "sul quando e dove" si sarebbero dovuti incontrare i due capi delle diplomazie. La Russia, ha aggiunto Ryabkov, si trova a dover continuamente affrontare le "fake news" occidentali.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti