Mosca smentisce il rinvio dell'incontro Rubio-Lavrov

MOSCA, 21 OTT - Mosca ha smentito che un incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sia stato rinviato, come afferma la Cnn. "Non possiamo rimandare qualcosa che non abbiamo concordato", ha affermato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass, ricordando che lui stesso ieri aveva detto che non c'era ancora alcun accordo "sul quando e dove" si sarebbero dovuti incontrare i due capi delle diplomazie. La Russia, ha aggiunto Ryabkov, si trova a dover continuamente affrontare le "fake news" occidentali.