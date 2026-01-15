Mosca, 'seriamente preoccupati' per le attività Nato nell'Artico

MOSCA, 15 GEN - "La situazione che si sta sviluppando alle alte latitudini è per noi motivo di massima preoccupazione". E' la risposta dell'Ambasciata russa in Belgio a una domanda del quotidiano russo Izvestia in merito alla politica della Nato sulla Groenlandia e sull'Artico in generale. "Invece di un lavoro costruttivo all'interno delle istituzioni specializzate esistenti, in primo luogo il Consiglio Artico, la Nato ha intrapreso un percorso di militarizzazione accelerata del Nord, aumentando la sua presenza militare con il falso pretesto di una crescente minaccia da parte di Mosca e Pechino", si legge nel commento, ripreso dall'ufficio stampa.