Mosca, 'sanzioni britanniche illegittime, reagiremo'

(v. 'Starmer, 'caso Novichock...delle 14.15) ROMA, 04 DIC - "La parte russa non riconosce le sanzioni illegittime imposte con pretesti inventati, aggirando il Consiglio di sicurezza dell'Onu, e si riserva il diritto di reagire": lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in risposta alle annunciate sanzioni britanniche contro il Gru, l'agenzia di intelligence russa che stando alle autorità britanniche realizzò l'attacco col Novichok del 2018 su ordine di Putin.

