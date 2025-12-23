Mosca rivendica,'massiccio attacco in risposta a attacchi terroristici ucraini'

MOSCA, 23 DIC - Il ministero della Difesa russo ha informato che questa mattina, le forze armate hanno "lanciato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio, terrestri e aeree, tra cui missili ipersonici aerobalistici Kinzhal". Sono state colpite "le imprese del complesso militare-industriale ucraino e gli impianti energetici che supportano le loro attività". L'attacco, precisa il ministero russo, è stato effettuato "in risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro obiettivi civili in Russia". Tutti gli obiettivi designati, secondo Mosca, sono stati colpiti.