Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca rivendica,'massiccio attacco in risposta a attacchi terroristici ucraini'

AA

MOSCA, 23 DIC - Il ministero della Difesa russo ha informato che questa mattina, le forze armate hanno "lanciato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio, terrestri e aeree, tra cui missili ipersonici aerobalistici Kinzhal". Sono state colpite "le imprese del complesso militare-industriale ucraino e gli impianti energetici che supportano le loro attività". L'attacco, precisa il ministero russo, è stato effettuato "in risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro obiettivi civili in Russia". Tutti gli obiettivi designati, secondo Mosca, sono stati colpiti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario