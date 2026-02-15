Mosca rilancia governance Onu in Ucraina per finire la guerra

ROMA, 15 FEB - L'idea di introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite dopo il completamento dell'operazione militare speciale è una delle possibili opzioni per la risoluzione del conflitto e la Russia è pronta a discuterne con altri Paesi. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin in un'intervista alla Tass. "L'idea non è nuova - ha detto - Nel marzo 2025, il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che, nel caso dell'Ucraina, l'istituzione di un'amministrazione esterna sotto l'egida delle Nazioni Unite è una delle possibili opzioni". "Simili precedenti si sono verificati nell'ambito delle attività di mantenimento della pace dell'organizzazione mondiale - ha detto ancora il viceministro Galuzin - In generale, la Russia è pronta a discutere con gli Stati Uniti, i Paesi europei e altri la possibilità di introdurre una governance esterna temporanea a Kiev".