Mosca, restituiti a Kiev 1.000 corpi di soldati caduti contro 35

MOSCA, 26 FEB - Nuovo scambio di salme di soldati caduti tra Russia e Ucraina. Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, capo negoziatore agli ultimi colloqui a Ginevra con Kiev e Washington, ha annunciato che Mosca ha consegnato 1.000 corpi di soldati ucraini, ricevendo in cambio 35 salme. Lo riferiscono le agenzie russe.

MOSCA

