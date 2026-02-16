ROMA, 16 FEB - Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c'è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?", ha detto in tv. Zakharova, riferisce l'agenzia russa, è intervenuta nel programma 'Big Game' di Channel One. La diplomatica ha aggiunto che si tratta di terrorismo internazionale, alimentato da armi, denaro e sostegno politico dall'esterno. "Un intero conglomerato di paesi sotto l'egida della Nato", ha spiegato Zakharova. In particolare, l'Ucraina commette attacchi terroristici non solo contro i civili, ma anche contro gli operatori dei servizi sociali, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri. "Il regime di Kiev, dopo aver commesso attacchi terroristici contro i civili, torna immediatamente sulla scena del crimine per uccidere i civili che rappresentano i servizi sociali, i servizi di emergenza e, naturalmente, i medici, il che è motivo di particolare amarezza, di un odio particolarmente animalesco", ha concluso.