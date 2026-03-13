Mosca protesta con Londra e Parigi per attacco ucraino con missili Gb/Francia

u MOSCA, 13 MAR - Gli ambasciatori britannico e francese in Russia sono stati convocati oggi al ministero degli Esteri, che ha presentato loro una protesta per un bombardamento delle forze ucraine sulla regione russa di Bryansk compiuto con missili franco-britannici Storm Shadow/Scalp, con un bilancio di 7 morti e 40 feriti secondo le autorità locali. Il ministero degli Esteri, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha chiesto che Parigi e Londra esprimano "una condanna inequivocabile dell'attacco terroristico delle forze armate ucraine su Bryansk", affermando che un rifiuto da parte loro sarà considerato un atto di "solidarietà con i metodi terroristici".