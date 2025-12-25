Giornale di Brescia
Mosca, 'pronti a siglare un patto di non aggressione con i Paesi Nato'

ROMA, 25 DIC - "La Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato". Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stando a quanto riporta la Tass. "La Russia è pronta a formalizzare tali impegni sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti", ha affermato Zakharova.

