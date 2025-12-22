Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'pronti a confermare legalmente di non voler attaccare l'Ue e la Nato'

AA

ROMA, 22 DIC - Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha assicurato che "la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi della Nato o dell'Unione Europea" ed è "pronta a fissare questo concetto". Lo ha dichiarato intervenendo al Valdai International Discussion Club. "Certamente non intendiamo attaccare i paesi dell'Ue o della Nato. La Russia non persegue gli obiettivi aggressivi attribuiti al nostro Paese", ha affermato Rjabkov, aggiungendo che, come affermato in precedenza dal presidente Vladimir Putin, Mosca "è persino pronta a formalizzare legalmente questo aspetto nel contesto di una potenziale risoluzione dell'attuale crisi, sulla base del principio di sicurezza paritaria e indivisibile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario