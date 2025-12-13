Mosca, 'presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset'

ROMA, 13 DIC - La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito "un vero e proprio banale ladrocinio" il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino e ha dichiarato che "le azioni di ritorsione non tarderanno ad arrivare": lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax.