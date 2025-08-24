Mosca, nuovo scambio di 146 prigionieri ciascuno con Kiev
epa12299927 A handout still image taken from a video provided by the Russian Defence Ministry press service shows Russian servicemen boarding a bus after being released in a prisoners swap between Russia and Ukraine, at an unspecified location in Belarus, 14 August 2025. The Russian Defense Ministry announced that as a result of a negotiation process, the 84 Russian servicemen have been exchanged with Ukraine. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT VIDEO GRABHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ROMA, 24 AGO - Il ministero della Difesa russo ha annunciato che "146 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, sono stati restituiti 146 prigionieri di guerra ucraini". Lo riporta Ria Novosti. Secondo il ministero, "gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito mediazione umanitaria durante il ritorno dei militari russi dalla prigionia". Inoltre, "otto residenti della regione di Kursk detenuti illegalmente dal regime di Kiev sono stati rimpatriati e saranno riportati a casa", sottolinea il ministero.
