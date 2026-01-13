Giornale di Brescia
Mosca, 'nuovo attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose'

ROMA, 13 GEN - "Chi intende usare i disordini" in corso in Iran "come pretesto" per un nuovo attacco alla Repubblica islamica come quello del giugno scorso, "deve essere consapevole delle conseguenze disastrose di tali azioni per la situazione in Medio Oriente e per la sicurezza internazionale globale". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una dichiarazione postata sul sito del dicastero. La portavoce ha accusato "forze straniere ostili all'Iran" di cercare di "sfruttare le crescenti tensioni sociali per destabilizzare e distruggere lo Stato iraniano".

