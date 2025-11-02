Giornale di Brescia
Mosca: Non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina

epa12303500 US President Donald Trump (R) welcomes Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
ROMA, 02 NOV - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice" .

