Mosca: Non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina

ROMA, 02 NOV - Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice" .