Mosca, nave gasiera russa attaccata da droni ucraini nel Mediterraneo

MOSCA, 04 MAR - Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia, secondo quanto affermato dal ministero dei Trasporti di Mosca, che condanna l'episodio come "un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima". Secondo il ministero, citato dalla Tass, l'attacco è avvenuto al largo delle coste di Malta. I 30 membri dell'equipaggio, tutti russi, sono stati tratti in salvo grazie al coordinamento dei servizi di salvataggio maltesi e russi, sottolinea ancora il dicastero.

Argomenti
MOSCA

