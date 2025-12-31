Giornale di Brescia
Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin

MOSCA, 31 DIC - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Nel video un militare spiega che si tratta di un "drone ucraino 'Chaklun-V', abbattuto durante l'attacco terroristico da parte del regime di Kiev". Il militare specifica che "portava 6 chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno".

MOSCA

