Mosca, massiccio attacco Kiev con droni e missili Atacms

Gli occupanti consegnano il grano rubato in Ucraina alla Crimea annessa e lo portano fuori da Sebastopoli. Le fotografie di Maxar Technologies del 19 e 21 maggio mostrano le navi da carico secco Matros Pozynich e Matros Koshka, presumibilmente ormeggiate vicino a silos per il grano, dove il grano viene scaricato da un nastro trasportatore in una stiva aperta.