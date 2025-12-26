Mosca, 'mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo'

MOSCA, 26 DIC - Per il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, una soluzione al conflitto in Ucraina "è vicina, occorre l'ultimo sforzo". Ma Kiev e l'Europa, aggiunge, sembrano "rafforzare gli sforzi per affossare l'accordo". Lo ha dichiarato nel corso del talk show "60 Minuti", sull'emittente Rossija-1. "Credo che il 25 dicembre 2025 rimarrà nella nostra memoria come una pietra miliare, il giorno in cui ci siamo avvicinati molto a una soluzione", ha affermato. "Se riusciremo a fare lo sforzo finale e a raggiungere un accordo questo dipenderà da noi e dalla volontà politica della controparte", ha concluso.