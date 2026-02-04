Mosca, 'le parti del New Start non più vincolate dagli obblighi dell'accordo'

ROMA, 04 FEB - Mosca dice di "presumere" che "nelle attuali circostanze" le parti del nuovo trattato Start tra Russia e Stati Uniti "non siano più vincolate da obblighi o dichiarazioni simmetriche nel contesto del Trattato, comprese le sue disposizioni fondamentali, e siano, in linea di principio, libere di scegliere i loro prossimi passi": lo scrive l'agenzia di stampa statale russa Tass citando il ministero degli Esteri di Mosca. Il New Start, che scade domani, pone un limite alle armi nucleari strategiche dispiegabili da Russia e Usa fissando un tetto di 1.550 testate e 700 tra missili e bombardieri.