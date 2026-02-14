Mosca, 'le dichiarazioni su Navalny sono soltanto insinuazioni'

ROMA, 14 FEB - "Quando ci saranno i risultati dei test, quando ci saranno le formule per le sostanze, ci sarà un commento. Senza questo, tutti i discorsi e le dichiarazioni saranno solo un'insinuazione informativa volta a distogliere l'attenzione dai problemi urgenti dell'Occidente". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la dichiarazione con cui cinque Paesi europei hanno accusato il governo russo di aver ucciso l'oppositore Alexey Navalny con una tossina derivata da una rana che vive in America del Sud. Lo riporta la Tass.