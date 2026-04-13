Mosca, 'la vittoria di Magyar non farà che accelerare il collasso dell'Ue'

ROMA, 13 APR - "Questo non farà altro che accelerare il collasso dell'Ue, verificate se ho ragione tra 4 mesi". Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato di Putin a Washington, commenta così su X, in risposta all'attivista di estrema destra Tommy Robinson, la vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi.