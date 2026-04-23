Mosca, 'la revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell'anticultura'

MOSCA, 23 APR - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la decisione della Commissione europea di revocare alla Biennale di Venezia un finanziamento di 2 milioni di euro in conseguenza dell'invito della Russia "una ricaduta nell'anticultura", che a suo giudizio si è riaccesa in Occidente negli ultimi anni. "Non si riprenderanno; diventeranno per sempre incivili. Questa è una ricaduta nell'anticultura che si è riaccesa in Occidente negli ultimi anni", ha detto Zakharova alla Tass.