Mosca, Kiev voleva dirottare Mig per falso attacco a Nato
epa07808577 MiG 29 jet fighters of Russian aerobatic team Strizhi (Swifts) perform during the MAKS 2019 International Aviation and Space Salon in Zhukovsky outside Moscow, Russia, 31 August 2019. The Salon runs from 27 August to 01 September. EPA/MAXIM SHIPENKOV
MOSCA, 11 NOV - Il servizio federale di sicurezza russo (Fsb) avrebbe sventato un'operazione militare dell'Ucraina che progettava di dirottare un Mig-31 russo equipaggiato con un missile supersonico Kinzhal per effettuare un falso attacco alla base aerea più grande della Nato. Lo ha riferito la stessa Fsb all'agenzia Tass, parlando anche di un coinvolgimento nell'operazione del Regno Unito. "Per dirottare il velivolo - spiegano i servizi di Mosca - l'Ucraina era pronta a reclutare piloti russi offrendo loro 3 milioni di dollari".
