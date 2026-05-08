++ Mosca, 'Kiev viola la tregua, rispondiamo in modo speculare' ++

ROMA, 08 MAG - Mosca ha accusato Kiev di "1.365 violazioni del cessate il fuoco" proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e sei missili contro il territorio russo. "In queste condizioni - si legge in una nota del ministero della Difesa postato su Telegram - le Forze Armate della Federazione Russa hanno risposto in modo speculare alle violazioni del cessate il fuoco. Hanno lanciato attacchi di rappresaglia contro le posizioni di lancio di sistemi di lancio multiplo di razzi, artiglieria e mortai. Hanno colpito i centri di comando e i punti di lancio dei droni".