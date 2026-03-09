Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca: 'Intercettati e distrutti 163 droni ucraini nella notte'

AA

ROMA, 09 MAR - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa e riportato dalla Tass. "Nella notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini, 54 sulla regione di Bryansk, 47 sulla Repubblica di Crimea, 16 sulla regione di Krasnodar, 11 sulla regione di Kaluga, 8 sulla regione di Novgorod, 5 sulla regione di Belgorod, 4 ciascuno sulla regione del Mar Nero e di Smolensk, 3 ciascuno sulla regione di Voronezh e sulla repubblica di Adygea, 2 ciascuno sulla regione di Rostov e sul Mar d'Azov, 1 ciascuno sulle regioni di Astrakhan, Volgograd, Oryol e Tver.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MoscaROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario