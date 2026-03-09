Mosca: 'Intercettati e distrutti 163 droni ucraini nella notte'

ROMA, 09 MAR - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa e riportato dalla Tass. "Nella notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini, 54 sulla regione di Bryansk, 47 sulla Repubblica di Crimea, 16 sulla regione di Krasnodar, 11 sulla regione di Kaluga, 8 sulla regione di Novgorod, 5 sulla regione di Belgorod, 4 ciascuno sulla regione del Mar Nero e di Smolensk, 3 ciascuno sulla regione di Voronezh e sulla repubblica di Adygea, 2 ciascuno sulla regione di Rostov e sul Mar d'Azov, 1 ciascuno sulle regioni di Astrakhan, Volgograd, Oryol e Tver.