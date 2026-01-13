Giornale di Brescia
Mosca, 'inaccettabili le minacce degli Usa all'Iran'

AA

ROMA, 13 GEN - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che "le minacce di Washington di lanciare nuovi attacchi militari contro l'Iran sono categoricamente inaccettabili". ️La Russia, aggiunge Zakharova, citata dalla Tass, respinge categoricamente i tentativi sfacciati di "ricattare i partner stranieri dell'Iran aumentando i dazi commerciali".

Argomenti
ROMA

