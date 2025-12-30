Mosca, 'il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia'

MOSCA, 30 DIC - Il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Si è tenuta nella Repubblica di Bielorussia una cerimonia di inizio del servizio di combattimento per un'unità equipaggiata con il sistema missilistico mobile terrestre Oreshnik. Durante il rituale militare del cambio di turno, è stata issata la bandiera delle forze missilistiche strategiche", ha dichiarato il ministero in una nota, citata dall'agenzia Tass. "Tutte le condizioni per l'impiego operativo e per l'alloggio del personale militare russo sono state create in anticipo nella Repubblica di Bielorussia", ha affermato il ministero russo.