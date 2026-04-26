Mosca, 'il ministro della Difesa russo a Pyongyang incontra Kim'

ROMA, 26 APR - Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato oggi a Pyongyang il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un per discutere dello stato e delle prospettive della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord. Lo scrive l'agenzia Interfax. "Il ministero della Difesa russo e il ministero della Difesa della Rpdc hanno concordato di impostare la cooperazione militare su basi di lungo termine. Siamo pronti a firmare quest'anno un piano di interazione militare russo-coreana per il periodo 2027-2032", ha dichiarato Belousov durante l'incontro. Il ministro della Difesa russo ha affermato di essere molto onorato di aver incontrato il leader nordcoreano, ringraziando Kim per la calorosa accoglienza riservata alla delegazione russa a Pyongyang. Le relazioni russo-nordcoreane sono a un livello senza precedenti, ha aggiunto. "Quest'anno si preannuncia altrettanto intenso per quanto riguarda i contatti bilaterali su una vasta gamma di fronti", ha aggiunto. Il ministero della Difesa russo ha inoltre espresso grande apprezzamento per la decisione di Kim di invitare la delegazione militare russa alla cerimonia di inaugurazione del Museo e del Memoriale per le imprese dei militari coreani durante le operazioni militari all'estero. "È un grande privilegio e un onore per noi prendere parte a questo evento storico", ha dichiarato Belousov.