Mosca, 'i progressi nei negoziati sono lenti'

ROMA, 22 DIC - I progressi nei negoziati "sono lenti, siamo pronti ad andare avanti nell'ambito del quadro di Anchorage e vediamo che gli stati uniti si stanno muovendo all'interno di tale quadro". Lo afferma il viceministro degli esteri ucraino Serghei Ryabkov, come riporta Interfax. "La tregua temporanea in Ucraina - afferma - non è un piano per permetterci di andare avanti". La Russia, aggiunge Ryabkov, "è favorevole a un accordo di pace che garantisca il suo assetto costituzionale tenendo conto dei nuovi territori".