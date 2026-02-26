Giornale di Brescia
Mosca, 'europei stiano sotto al tavolo delle trattative, nessuno li ha invitati'

MOSCA, 26 FEB - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha consigliato agli europei di "sedersi sotto il tavolo" durante i negoziati sull'Ucraina e di "stare in silenzio". "Nessuno vi sta aspettando. Nessuno vi ha invitati a questo tavolo dei negoziati, perché non sapete come comportarvi, perché ci siete già stati, perché avete barato e ingannato e siete stati colti in flagrante", ha dichiarato Zakharova, citata dall'agenzia Ria Novosti. In questo modo la diplomatica russa ha commentato la dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, António Costa, secondo cui "non si può permettere alla Russia di ottenere successo al tavolo dei negoziati". In precedenza il ministro degli Esteri Sergei Lavrov aveva riferito che rappresentanti dei Paesi europei erano presenti a Ginevra a titolo personale, "nell'anticamera" della sede dei negoziati tripartiti tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.

MOSCA

