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Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua

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KYIV, 12 APR - Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua per la Pasqua ortodossa. L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha violato la tregua 2.299 volte da quando è entrata in vigore. Per il ministero della difesa russo sono state registrate complessivamente 1.971 violazioni del cessate il fuoco da parte di unità delle forze armate ucraine.

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