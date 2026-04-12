Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua

KYIV, 12 APR - Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua per la Pasqua ortodossa. L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha violato la tregua 2.299 volte da quando è entrata in vigore. Per il ministero della difesa russo sono state registrate complessivamente 1.971 violazioni del cessate il fuoco da parte di unità delle forze armate ucraine.