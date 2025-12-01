Mosca, 'da Nato passo irresponsabile, mina sforzi di pace'

ROMA, 01 DIC - "Riteniamo che la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà dell'alleanza di continuare a muoversi verso un'escalation": così in una dichiarazione la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'intervista sul Financial Times dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica. Lo riporta la Tass. "Consideriamo la dichiarazione come un tentativo deliberato di minare gli sforzi volti a trovare una via d'uscita alla crisi ucraina", ha aggiunto. "Chi rilascia dichiarazioni di questo tipo - sostiene Zakharova - deve essere consapevole dei rischi e delle potenziali conseguenze che ne derivano, anche per i membri dell'alleanza"