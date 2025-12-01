Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'da Nato passo irresponsabile, mina sforzi di pace'

AA

ROMA, 01 DIC - "Riteniamo che la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà dell'alleanza di continuare a muoversi verso un'escalation": così in una dichiarazione la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi all'intervista sul Financial Times dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica. Lo riporta la Tass. "Consideriamo la dichiarazione come un tentativo deliberato di minare gli sforzi volti a trovare una via d'uscita alla crisi ucraina", ha aggiunto. "Chi rilascia dichiarazioni di questo tipo - sostiene Zakharova - deve essere consapevole dei rischi e delle potenziali conseguenze che ne derivano, anche per i membri dell'alleanza"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario