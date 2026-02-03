Mosca, 'da Delhi nessuna comunicazione sulla rinuncia al petrolio russo'

MOSCA, 03 FEB - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che "Mosca non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da New Delhi in merito al rifiuto di acquistare petrolio russo". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ridurre i dazi all'India dal 25% al 18% in seguito alla decisione del premier indiano Narendra Modi di rinunciare alle importazioni di petrolio russo.