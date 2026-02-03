Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'da Delhi nessuna comunicazione sulla rinuncia al petrolio russo'

AA

MOSCA, 03 FEB - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che "Mosca non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da New Delhi in merito al rifiuto di acquistare petrolio russo". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ridurre i dazi all'India dal 25% al 18% in seguito alla decisione del premier indiano Narendra Modi di rinunciare alle importazioni di petrolio russo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario