Mosca, 'coordinamento con l'Iran per garantire la sicurezza'

ROMA, 12 GEN - In una conversazione telefonica avvenuta oggi tra il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Serghei Shoigu, e il suo omologo iraniano, Ali Larijani, "le parti hanno concordato di continuare i contatti e di coordinare le loro posizioni per garantire la sicurezza". Lo rende noto il Consiglio di sicurezza russo ripreso dall'agenzia Ria Novosti. Mosca inoltre condanna quelli che definisce i "tentativi di ingerenza negli affari interni dell'Iran". Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Serghei Shoigu, in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Ali Larijani, con il quale ha parlato delle proteste che scuotono la Repubblica islamica.