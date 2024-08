Mosca convoca l'ambasciatrice d'Italia per gli inviati Rai

ROMA, 16 AGO - La Russia ha convocato l'ambasciatrice d'Italia a Mosca, Cecilia Piccioni, per protestare per l'ingresso "illegale" dei giornalisti italiani della Rai nella regione di Kursk per coprire l'attacco delle forze ucraine. Lo riferisce la Tass. L'ambasciatrice Piccioni - secondo quanto si apprende dalla Farnesina - ha detto alle autorità di Mosca che la Rai e in particolare le redazioni giornalistiche programmano in maniera totalmente autonoma e indipendente la loro attività. La rete diplomatica ha il compito di seguire e tutelare i cittadini italiani in ogni situazione, ha poi aggiunto l'ambasciatrice.