Mosca, consegnati a Usa i dati di volo dei droni diretti alla residenza di Putin

MOSCA, 02 GEN - Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni che secondo Mosca era diretto contro la residenza del presidente Vladimir Putin. "La decodifica della memoria dei controllori di navigazione del drone, eseguita da specialisti dei servizi speciali, conferma inequivocabilmente che l'obiettivo dell'attacco era il complesso della residenza presidenziale", ha detto Igor Kostyukov, capo della Direzione generale dello stato maggiore, citato da Ria Novosti. "Riteniamo che questo passo risolva tutti i dubbi e faciliti l'accertamento della verità".

