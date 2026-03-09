Mosca, 'conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Donetsk'
MOSCA, 09 MAR - Il ministero della Difesa della Federazione russa ha annunciato la conquista del centro abitato di Golubovka, nella regione ucraina di Donetsk. "Unità del raggruppamento di forze Sud hanno liberato il villaggio di Golubovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk", si legge nel comunicato del ministero della Difesa, citato dall'agenzia Ria Novosti.
