Mosca, conquistati altri due villaggi nel Donetsk
epa12276609 Smoke rises from the site of a Russian strike to a five-storied residential building in Kramatorsk in the Donetsk region, Ukraine, 31 July 2025 (issued 01 August 2025), amid the ongoing Russian invasion. At least one person was killed and 11 more were injured according to the State Emergency Service. Kramatorsk is the administrative center of the Kramatorsk district in the Donetsk region of Ukraine, which is about 40 km from the frontline. EPA/YEVHEN TITOV
AA
ROMA, 23 AGO - L'Esercito russo rivendica la conquista di altri due villaggi nel Donetsk. Lo annuncia la Difesa di Mosca citata da Interfax. Si tratta dell'insediamento di Sredneye e quello di Kleban-Byk, entrambi verso la direttrice di Kostyantynivka, roccaforte ucraina sulla strada per Kramatorsk.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti