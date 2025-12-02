Mosca, conquistati altri due villaggi in regione Zaporizhzhia
MOSCA, 02 DIC - Mosca afferma che le sue truppe hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri due villaggi nella regione ucraina di Zaporizhzhia. "Le unità del raggruppamento di forze Est hanno liberato i villaggi di Zelenij Gai e Dobropillya", ha annunciato il ministero della Difesa nel bollettino quotidiano sulle operazioni militari. Secondo quanto affermato dal ministero russo, le forze di Kiev avrebbero perso in questo settore oltre 265 militari.
