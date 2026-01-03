Giornale di Brescia
Mosca condanna 'l'aggressione armata al Venezuela'

MOSCA, 03 GEN - Il ministero degli Esteri russo ha condannato l' "aggressione armata degli Usa contro il Venezuela". "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Questo suscita profonda preoccupazione e condanna", si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo, diffuso su Telegram.

MOSCA

