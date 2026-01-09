Giornale di Brescia
Mosca, colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik

(ANSA-AFP) - MOSCA, 09 GEN - La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, ha annunciato il ministero della Difesa russo in una nota. Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l'Ucraina sostiene essere una "bugia". (ANSA-AFP).

