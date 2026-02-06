Mosca, 'colloqui sul nucleare se partecipano anche Parigi e Londra'

GINEVRA, 06 FEB - Anche altri Stati dotati di armi nucleari, come Francia e Regno Unito, dovrebbero essere inclusi in eventuali nuovi colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti: lo ha dichiarato l'ambasciatore russo all'Onu Gennady Gatilov alla Conferenza sul disarmo di Ginevra, dopo che Washington ha chiesto negoziati a tre con Mosca e Pechino. La Russia "sarebbe coinvolta in tale processo se fossero coinvolti anche Regno Unito e Francia, che sono alleati militari degli Stati Uniti nella Nato, che si è dichiarata un'alleanza nucleare", ha dichiarato Gatilov alla Conferenza sul disarmo di Ginevra.