Mosca, cinque persone morte in un attacco in Crimea

(ANSA-AFP) - MOSCA, 05 MAG - Cinque persone sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nella Crimea controllata dalla Russia. Lo ha annunciato il capo delle autorità locali, Sergey Aksyonov. L'attacco ha colpito la città di Dzhankoi martedì sera, ha detto. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha segnalato 20 morti in raid aerei russi all'inizio della giornata, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da mercoledì. (ANSA-AFP).