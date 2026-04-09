Mosca, 'cessate il fuoco riguarda anche il Libano'

ROMA, 09 APR - La Russia ritiene che gli accordi tra gli Usa e l'Iran per il cessate il fuoco abbiano una dimensione regionale, e quindi si estendano anche al Libano. Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca, citato da Interfax, riferendo di un colloquio telefonico tenuto oggi dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. "Condanniamo fortemente l'attacco israeliano dell'8 aprile sul Libano, che ha portato a numerose vittime civili e alla estesa distruzione di infrastrutture civili", ha detto da parte sua la portavoce del ministero, Maria Zakharova, citata dalla Tass.